Erst in der Frage ohne unbestimmten Artikel Do you have/are you having beef? macht DeepL beef zu Rindfleisch. Zugleich erkennt es, dass „to have“ „essen“ oder „trinken“ bedeuten kann. Entsprechend übersetzt es Are you having dinner? mit „Essen Sie/isst Du zu Abend?“, und es unterscheidet aufmerksam:

– Are you having wine?: „Trinkst Du/trinken Sie Wein?“

– Are you having soup?: „Essen Sie/Isst Du Suppe?“