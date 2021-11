9. Apropos „rot“: Niemand will Schulden haben und „in den roten Zahlen sein“. Die Übersetzung funktioniert direkt: Everybody hates being in the red! Ebenso der ersehnte Zustand: Only winning the lottery took me out of the red. Auch der „rote Teppich“ wird in beiden Sprachen ausgerollt: The red carpet is rolled out every time our boss’s husband is visiting our department. Das erinnert mich ans red tape und daran, dass englischsprachige Kollegen stärker zu Rot neigen als wir. Fünf Beispiele:

• to catch someone red-handed – eine Person „auf frischer Tat ertappen“.

• to be red in the face – als eine von vielen Möglichkeit peinliches Erröten auszudrücken: He goes/turns red in the face when his colleague tells him that his fly is undone/open – zum Beispiel weil der Hosenstall offen ist.

• red hot – der neueste Trend, den alle wollen: The new gadget is red-hot.

• red herring – „rot“ reimt sich auf „tot“, und so ist der Hering, der von wichtigen Themen und den wirklichen Problemen ablenken soll. Wir nennen es „Finte“: That topic sounds exciting but it is just a/another red herring.

• red-letter day – entspricht unserem „roten Eintrag im Kalender“, kombiniert mit einer Portion Freude: Without doubt, the product launch is a red-letter day for the investors.