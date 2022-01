Auch in einigen anderen Fällen kommt es auf den richtigen Ton an. Wenn wir …



… die lounge [launsch] zum launch [lohnsch] machen, so dass es klingt, als seien wir etwa auf einer Abschussrampe für Raketen, nicht in einem Warte- oder Aufenthaltsbereich.



… uns an den Beckenrand begeben und von der „Pool Position“ sprechen, obwohl wir eine ideale Ausgangslage oder Startposition haben: a pole [poul] position.



… die Nachspeise verwüsten und statt dessert [die-söht] desert [AE dässärt; BE dässät] bestellen.



… body [AE bah’dy; BE boddy] wie buddy [baddy] klingen lassen und umgekehrt. Auf diese Weise verwandeln wir das „Duschgel“ – body wash – und die „Körpercreme“ – body lotion – zu fragwürdigen Substanzen, mit die meisten Buddys wahrscheinlich nichts anfangen können.



… den „Kalender“ – the calendar [AE källinda; BE kallinda] zum „Kochsieb“ – colander [kallanda] erklären. Das Problem lässt sich leicht aus der Welt schaffen, da es für die Terminplanung ohnehin gängiger ist vom diary [daiari] zu sprechen. Solange wir sie nicht mit dairy [dähri] verwechseln – ein „Milchprodukt“.



… Gäste empfangen und es kaum wie eine Begrüßung klingen lassen, sondern wie eine Ausladung: „You are hardly welcome!“ statt You are heartily welcome!



… den „Bass“ erklingen lassen, aber nicht [bays], sondern [bahs] sagen, was nach bars klingt. Dasselbe gilt für die Bestellung des Fischs namens bass – der „Barsch“.