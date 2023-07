Mehr Erfolg mit Englisch: Fünf Gründe gegen „German Gendering“

Sie wissen, dass der vorangegangene Absatz länger wäre, wenn ich ihn nicht absichtlich mit englischen Bezeichnungen geschrieben hätte. Selbst unser denglisches mishmash scheut die Länge nicht: Wir sprechen ganz selbstverständlich von „Managerinnen und Managern“, obwohl es im Englischen gar keine „manageress“ (oder so ähnlich) gibt. Hat diese Lücke Nachteile? Nicht, wenn man unvoreingenommen ist. Das war im englischen Sprachraum nicht immer so. Vielleicht kennen Sie das Rätsel, das ich zum ersten Mal in den Neunzigerjahren gehört habe: A father and son are in a horrible car crash that kills the dad. The son is rushed to the hospital. The surgeon says: I cannot operate, the boy is my son! How is this possible?