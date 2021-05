Doch fahren …, ich meine, kommen wir zurück zum Dienstwagen. Was ist dieser fahrende Gehaltsersatz eigentlich auf Englisch? Selbst wenn wir nicht in den spendabelsten Zeiten leben und arbeiten, wird die Frage in (und vor) Personalverhandlungen immer wieder gestellt. Wer dann vorschnell ein „service car“ verlangt, fährt total falsch.



In der Mitteilung von Porsche war von company cars und managers who are entitled to a company car die Rede. Das ist aus Sicht der Firma genauso in Ordnung wie vom corporate car zu sprechen – dem Firmenwagen – oder in ihrer Gesamtheit von corporate fleet – der Firmenflotte.