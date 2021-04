Darüber hinaus erlebe ich eine andere Gruppe von Denglischen Patienten, die aus einem anderen Grund mit to become hadern. Offenbar wurde ihnen so erfolgreich eingeimpft, dass Lebewesen und Dinge dadurch ihren Zustand verändern und „zu etwas werden“, dass dieser Transformationsprozess in ihrem Sprachzentrum vor nichts mehr zurückschreckt – nicht einmal davor sich selbst in Milch oder einen Betonkopf zu verwandeln: „I become sour“ oder „Let‘s become concrete!“ (nur auf der ersten Silbe ausgesprochen ist concrete der Beton) Lassen Sie uns deshalb hier und heute konkret werden – let‘s get down to business and learn how to use „become“ correctly. Dafür muss man wissen, dass es im Englischen drei weitere Hauptverben gibt, die ausdrücken, was unser „werden“ ist:



– to turn (sich (ver)wandeln, verändern: to turn red as a tomato, to turn pink, to turn into gas/profit/stone, to turn 40, etc.)

– to get (etwas erhalten oder erreichen: to get angry, to get better, to get tired, to get hired, to get fired, to get cheaper, etc)

– to go (meistens in nachteilhaften Situationen: to go bad, to go crazy, to go ballistic, to go red in the face)