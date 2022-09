Was nun die Sprache der britischen Monarchen selbst betrifft, ist ja bekannt, dass sie sich in der Öffentlichkeit aus der Politik heraushalten sollen – jedenfalls wenn Sie politisch überleben wollen. Das verlangt zwangsläufig butterweiche Formulierungen, die nichts preisgeben, aber gut klingen. Man könnte sagen: Speaking like a Royal is saying nothing, using generalities and waffling with grandeur.