Selbst die SPD, die sich in ihrem Wahlprogramm 2021 mit Anglizismen zurückgehalten hat, fordert „Updates“, z.B. „für die Gesundheit“ (während die anderen von „health“ und gar „e-health“ sprechen, als wären wir schon in einem englischsprachigen Land). Auch wollen die Sozialdemokraten die Sicherheit digitaler Endgeräte mit Hilfe von „security by design“ und „security

by default“ steigern. Sie wollen „e-sports“ fördern. Sie verlangen (wie die Grünen) „Housing first“ für Menschen ohne Obdach und mehr „Co-Working Spaces“ für Menschen ohne Büro. Menschen mit Büro sollen hingegen leichter im „Homeoffice“ arbeiten dürfen – das wohl populärste, in Deutschland fabrizierte Wort mit englischem Klang. International verständlich wäre remote

work/work from home, aber das hatten wir hier ja schon. Außerdem will die Partei von Olaf Scholz eine „One-stop Agentur“ für Gründer und „Start-ups“ – auf Englisch übrigens start-up companies.