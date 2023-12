Mehr Erfolg mit Englisch: Was Sie schon immer über Ihr Englisch wissen wollten …

Was nun das „Signal“ betrifft, war es wieder einmal ein deutscher Gedanke, der in die englische Sprache gekleidet bloß denglisches Kauderwelsch ergab. Dabei wäre es auch nicht besser gewesen, dem Mitarbeiter „for the good sign“ zu danken – schließlich hatte er weder Radiowellen gesendet, noch ein Schild hochgehalten. Er war lediglich bereit, sich um etwas zu kümmern – he indicated to support the project/agreed to see to it/was happy to help. Und sogar: he signalled readiness! Das sind alles gute Zeichen und Signale – aber nicht auf Englisch und nicht so, wie wir uns das sprachlich vorstellen mögen.