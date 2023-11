Vor den Missverständnissen, die englische irritations und deutsche „Irritationen“ auslösen können, habe ich bereits im April gewarnt. Die Bedeutung im Englischen ist deutlich drastischer als im Deutschen. Das Gegenteil scheint für das hochgestochene englische Wort scrupulous zu gelten, das – rein klanglich – ans deutsche „skrupellos“ erinnert, obwohl es „gewissenhaft“, also gewissermaßen das Gegenteil bedeutet.



Ein anderes Beispiel, in das man sich nicht unbedingt hineinsteigern sollte, sind gelegentliche Eskalationen. Eine freundliche Dame schlug mir neulich vor, die Angelegenheit ihrem Chef vorzulegen: Should I escalate it to my boss? Was nach großem Streit klang, war ein gewöhnlicher Vorgang zwischen unterschiedlichen Hierarchien. Ja klar, reichen Sie es weiter – Please pass it on to your boss!