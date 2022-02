Im schnöden Büroalltag kann man zum Beispiel die folgenden Sätze hören oder lesen:

• Is it really necessary that she work all hours – es ist wirklich notwendig, dass sie den ganzen Tag arbeitet?

• I recommend that he stay at home and work from there – ich empfehle ihm, zu Hause zu bleiben und von dort zu arbeiten.

• I request that everyone return to the office by the end of the month – ich verlange, dass jeder bis Ende des Monats wieder ins Büro zurückkehre/zurückkehren möge.

• Our boss is asking that Peter have his columns finished earlier – unser Boss bittet darum, dass Peter seine Kolumne früher beende/beenden möge.