Es geht um die englische Sprache – deren Einfluss ohne Zweifel seit Beginn des Jahrtausends gewachsen ist. So auch in China, wo O'Neill mitten auf dem Land ein Schild sah, von dem er berichtete: „Success in English equals success in life“, stand da in großen Buchstaben. „Aren't you onto something similar in Germany?“, wollte er von mir wissen: „Bist Du in Deutschland nicht etwas Ähnlichem auf der Spur?“ Oder noch treffender übersetzt: Schreibst Du in Deinen Kolumnen für die WiWo nicht auch darüber?