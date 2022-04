Was sich den zivilen Botschaften in den Weg stellt, ist eine bestimmte unzeitgemäße Form, die ich hier einmal mit dem oft belächelten „Sänk ju for trävelling“ der Bahn vergleichen möchte. Denn so sehr sie sich etwa darum bemüht, dass wir endlich aus dem Coronaknick kommen und ein Problembewusstsein für unsere Trägheit im „Homeoffice“ entwickeln, so unbeholfen wirkt das in Zeiten, in denen einem leicht das Blut gefriert angesichts der unzumutbaren und unzivilen Lebensverhältnisse und Gräuel nur wenige Bahnstunden entfernt – an Orten, wo Reisende in Bahnhöfen beschossen werden.