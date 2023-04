Mehr Taschengeld Diese fünf Grafiken zeigen, wie Eltern die Inflation für ihre volljährigen Kinder abfedern

Und doch unterstützen in den USA deutlich mehr Eltern ihre Kinder. Was nicht überrascht, denn die Lebenshaltungskosten sind sehr unterschiedlich: Während Studenten an staatlichen Hochschulen hierzulande lediglich den Semesterbeitrag in Höhe von einigen Hundert Euro aufbringen müssen, zahlen sie in den USA häufig mehr als 10.000 Euro pro Jahr. An der staatlichen Universität von Kalifornien werden aktuell 13.752 Dollar fällig. An den privaten Topadressen liegen die Gebühren noch deutlich höher: Für ein Studium an der Columbia University in New York City muss man aktuell mehr als 65.000 US-Dollar pro Jahr einplanen, am Massachusetts Institute of Technology (MIT) jährlich 59.750 Dollar hinblättern.