Melatonin Wie hilfreich sind Einschlaf-Sprays, Drops und Tabletten mit Melatonin?

Hierzulande dürfte Melatonin eigentlich nicht neben frei verkäuflichen Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin C oder Magnesium im Regal stehen, denn als „hormonaktiver Wirkstoff“ ist es als Arzneimittel klassifiziert und unterliegt der Rezeptpflicht. Doch: „Auf EU-Ebene wurde 2010 festgelegt, dass Melatonin-Produkte auch als diätetisches Lebensmittel mit gesundheitsbezogenen Angaben in den Verkehr gebracht werden dürfen“, erklärt Preis. Das machen sich die Hersteller zunutze, denn als Nahrungsergänzungsmittel unterliegen Melatoninsprays und -drops, anders als Arzneimittel, keiner Zulassungspflicht und werden somit auch vor dem Verkauf nicht behördlich auf Sicherheit und Qualität geprüft. „Melatoninprodukte ohne Rezept können deshalb erheblich unter- oder überdosiert sein“, warnt er. Eine Studie des Journal of Clinical Sleep Medicine ergab 2017, dass in auf dem US-Markt frei verkäuflichen Produkten Melatonin von bis zu 83 Prozent unter oder auch bis zu 478 Prozent über der auf dem Etikett genannten Menge vorhanden war.