Milliardärs-Ranking 40,5 Milliarden Dollar: Das sind die reichsten Deutschen

Demnach gibt es inzwischen 226 Milliardäre in Deutschland – 14 mehr als 2022. Seit der ersten Veröffentlichung der Liste der reichsten Deutschen 2001, gab es nie mehr Milliardäre im Land. Die Zahl umfasst Individuen ebenso wie Großfamilien, die ein entsprechendes Vermögen gemeinsam besitzen. Seit 2022 legten die Buchvermögen der Top500 um insgesamt 82 Milliarden Euro auf knapp 1,1 Billionen Euro zu. In absoluten Zahlen ist das zwar ein neuer Rekord, der Zuwachs von 8,1 Prozent entspricht aber in etwa der Inflation. Getrieben wurde der Zuwachs in vielen Fällen vor allem von der Börse.