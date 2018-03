Mitarbeiter-Benefits: So zahlt der Chef Ihr Mittagessen im Restaurant

In die gleiche Richtung geht die Digitale Essensmarke von Lunchio, die bereits 2016 an den Start ging. Lunchio und Lunchit unterscheiden sich nicht nur namentlich kaum voneinander. In beiden Fällen liegt die Idee zugrunde, dass Arbeitnehmer sich mittels einer App das Mittagessen im Restaurant, beim Bäcker, aus dem Supermarkt oder vom Lieferservice teilweise vom Arbeitgeber bezahlen lassen können. Die Macher werben bei Arbeitgebern damit, ihre Mitarbeiter hätten so jeden Tag ein positives Erlebnis. „Wir sind nur eine Blume in einem ganzen Strauß“, umschreibt es Lunchit-Gründer Gottschaller. Das Essen könne nur ein Element unter vielen beim employer branding sein, dazu gehörten auch Betriebsklima, Arbeitsumgebung und vieles mehr.