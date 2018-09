Miteinander von Jung und Alt Unternehmen müssen auch auf Ältere setzen

Die Jungen unter 30 treten mit besonders geschwellter Brust in den Arbeitsmarkt ein. Zu 64,3 Prozent sind sie der Überzeugung, dass sie in weniger als drei Monaten einen neuen Job finden können. Nur 44 Prozent der mittleren Altersgruppe traut sich dies zu, immerhin aber fast jeder Zweite der Generation 49+. Dabei suchen die Jüngeren tendenziell eher Jobs im Dienstleistungs- (20 Prozent) und Technologiesektor (17 Prozent), während die Älteren über 49 Jahre zu fast 32 Prozent ihr Glück in der Industrie oder in der Produktion suchen.