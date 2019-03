Morgenroutine Darum sollten Sie 10 Minuten früher aufstehen

Überraschend vielen Befragten bei „My Morning Routine“ gelingt ein zeitiger, aber sanfter Start in den Tag. Um 8.30 Uhr waren zwar nahezu alle wach, aber nicht mal drei von vier benötigten dafür einen Wecker. „In 95 Prozent der Fälle bekomme ich acht Stunden Schlaf pro Nacht und brauche deshalb in 95 Prozent der Fälle keinen Wecker“, sagte die einflussreiche Publizistin Arianna Huffington der Website. „Von allein wach zu werden, ist für mich eine tolle Art, den Tag zu beginnen.“



Für die meisten Menschen beginnt der Arbeitstag hingegen zwangsläufig mit dem Weckerschock. Aber auch danach geht es oft auf Hochtouren weiter. Hetzen, beeilen, sorgenvoller Blick auf die Uhr – im durchgetakteten Morgen ist Stress an der Tagesordnung. Es muss ja nicht gleich Yoga am geöffneten Fenster sein. Aber allein schon im Bett noch einmal tief durchatmen und sich ausgiebig strecken zu können, sorgt für einen selbstbestimmten Start in das, was da noch kommt.