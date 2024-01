In Dänemark sind zwei Kinder der bekannten deutschen Unternehmerfamilie Block von Unbekannten mutmaßlich entführt worden. Nach Angaben der dänischen Polizei war der Vater Stephan Hensel in der Nähe eines Restaurants in der Neujahrsnacht beim Beobachten des Silvesterfeuerwerks mit seinen beiden Kindern in dem Ort Gråsten (Gravenstein), rund 30 Kilometer nordöstlich von Flensburg, angegriffen worden. Der zehn Jahre alte Sohn und die 13 Jahre alte Tochter seien gezwungen worden, in ein Auto zu steigen. Es werde nun wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt.