Nach-Corona-Welt So streichen die deutschen Banken ihre Büros zusammen

BNP Paribas Deutschland will in ihrer neuen Zentrale in Frankfurt nur Arbeitsplätze für 60 Prozent der Mitarbeiter vorhalten, sagte CEO Lutz Diederichs vergangenen Monat bei einer Konferenz.



HSBC Trinkaus und Burkardt will Ende dieses Jahres in Düsseldorf rund 55 Prozent weniger Bürofläche belegen als noch Anfang 2020 – statt sechs Gebäuden nutzt HSBC bald nur noch einen Komplex in der Hansaallee, sagte ein Sprecher.



Ausgelöst wurde die Reduktion der Büroflächen vor allem durch die starken Mobilitätseinschränkungen während der Covid-19-Pandemie, die viele Bankmitarbeiter erstmals für längere Zeit ins Homeoffice gezwungen hatten. Im Juni lag der Anteil der Beschäftigten, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiteten, bei gut 28 Prozent, zeigte eine am Montag veröffentlichte Ifo-Studie. Da es bei der Heimarbeit kaum Probleme gibt, sind die Banken dazu übergangen, aus der Not eine längerfristige Strategie zu machen.