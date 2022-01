Netflix Das sind die zehn erfolgreichsten Serien im Ranking 2022

Wenn es um die neuesten und beliebtesten Serien geht, führt mittlerweile kein Weg mehr an der Streamingplattform Netflix vorbei. In der Coronapandemie konnte Netflix sogar nochmal zulegen und zählt nun 214 Millionen Abonnenten weltweit. Vor allem Eigenproduktionen wie Squid Game, The Witcher oder Bridgerton locken zahlreiche neue Zuschauer an. Über genaue Zuschauerzahlen hielt sich der Streaminganbieter bisher allerdings immer bedeckt. Erst im Oktober vergangenen Jahres gab Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix, Einblick in die Zahlen des Streaminganbieters. Die zehn erfolgreichsten Netflix-Serien richten sich in ihrer Reihenfolge nach den Views. Eine Serie gilt als gesehen, sobald innerhalb der ersten 28 Tage nach der Neuerscheinung mindestens zwei Minuten einer Folge geschaut wurden.