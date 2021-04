Neue OECD-Studie Deutschland fällt im Weiterbildungs-PISA durch

Dass es für eine Volkswirtschaft unerlässlich ist, dass Arbeitnehmer ihr Wissen auffrischen, leuchtet ein. Dass es sich auch individuell lohnt, ist empirisch hingegen nicht belegt. Nur etwa die Hälfte der deutschen Befragten im Adult Education Survey gaben an, einen neuen Job, mehr Gehalt, eine Beförderung oder neue Aufgaben durch eine Weiterbildung bekommen zu haben. „Kausale Mechanismen zwischen Weiterbildungsteilnahme und individuellem Markterfolg sind nicht immer klar festzustellen“, sagt Anja Meierkord. Ihren Nutzen deshalb ganz in Frage zu stellen, gehe jedoch zu weit: Selbst wenn Weiterbildungen nicht zwingend karrierebeschleunigend wirkten, so garantierten sie doch zumindest eine Stabilität, die in Zeiten des Wandels sonst schnell in Frage stehe. Außerdem gäbe es auch Vorteile über die Beschäftigung hinaus: So zeigten Studien, dass sich Weiterbildungen positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden, aber auch auf soziale und politische Teilhabe auswirkten.