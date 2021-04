Neue OECD-Studie Deutschland fällt im Weiterbildungs-PISA durch

Meierkord nennt das den Matthäus-Effekt der Bildung: Wer bereits ein gewisses Maß an Wissen erreicht hat, der bekommt auch immer mehr. So gehe die Bildungsschere, die sich nach der Erstausbildung bereits öffne, immer weiter auf. „Das ist in vielen Ländern so, aber einige Länder zeigen auch, dass es möglich ist, dass Geringqualifizierte mehr lernen.“