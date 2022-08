Neuerscheinung „Gen Z: Für Entscheider:innen“ Der Forderungskatalog der Generation Z an Unternehmen

Die Personalentwicklerin Laura Bornmann berichtet von einer 25-jährigen Kollegin, die von montags bis freitags einen Serientermin mit dem Betreff „Feierabend“ eingestellt hat – um 15 Uhr. Dass sie Terminanfragen am Nachmittag rigoros ablehne, habe aber nichts mit Ambitionslosigkeit zu tun, sagt Bornmann. Die Mitarbeiterin erbringe „gute Leistungen – nur eben nicht, wie früher Usus, an zehn oder mehr Stunden am Tag“.