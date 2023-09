Neues Netzwerk Pulse Warum die HMG Frauen in einem neuen Kreis zusammenbringt

Es geht um den Übergang in eine digitalere und dekarbonisierte Welt. Um die großen Herausforderungen in unserem Bildungswesen. Und um den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Ziel des Netzwerkes sei es, so betont Wasmuth, die Diskussion über PULSE fortzuführen. „Unser Netzwerk soll den Frauen wichtige Impulse geben und einzigartige Kontakte verschaffen – um am Ende bessere Entscheidungen für die eigene Organisation oder für sich persönlich treffen zu können.”