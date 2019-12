So sitze ich nun schon das zweite Jahr in Folge mit drei beinahe noch frisch verliebten Paaren über 70 und deren Kindern und Enkeln in meiner reich geschmückten, gut besuchten und unentwegt plingenden Elternstube. Mal abgesehen davon, dass hier nicht mehr viel gesungen wird und sich Alexa immer mal wieder einmischt, ist alles beim Alten: Die Bescherung pünktlich um 17 Uhr, das Festessen liebevoll aufgetischt. Aber dann: Zwischen Hauptgang und Dessert werden schon die ersten Geschenkflops umgetauscht oder auf Ebay zur Versteigerung angeboten. Und das ist es wohl, was mit digitaler Gewandtheit gemeint ist: digitale Tools in Kombination mit alten Tugenden.