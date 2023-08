Oliver Anthony Wie ein Landwirt Taylor Swift die Show stiehlt

Vereinnahmen lassen will sich Anthony allerdings nicht. In einem YouTube-Video sagte er: „Es war lustig, diese Präsidentschaftsdebatte zu sehen.“ Ausgerechnet die Elite, gegen die sein Song gerichtet sei, versuche jetzt, politisches Kapital aus seiner Person zu schlagen. Nichtsdestotrotz: Völlig frei von Instrumentalisierung ist er nicht. Am 10. August, also dem Tag, an dem die Klickzahlen von „Rich Men North of Richmond“ explodierten, war eine Sache auffällig: Geteilt wurde der Song vor allem in der konservativen Twitter-Bubble.