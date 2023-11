Online-Bezahldienst Wie funktioniert PayPal?

Schätzungsweise 69 Prozent der Männer und 67,1 Prozent der Frauen haben dabei 2020 mindestens ein Mal eine Dienstleitung oder ein Produkt bei Amazon, Zalando und Co. bestellt. Neben dem SEPA-Lastschriftmandat und der Bezahlung per Rechnung oder Nachnahme wurde dabei vor allem der Online-Bezahlservice PayPal genutzt. Wir zeigen wie die Bezahlung mit PayPal funktioniert, ob Gebühren anfallen können und was die Vorteile gegenüber herkömmlichen Zahlens sind.