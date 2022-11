Patent- und Urheberrecht War Deutschland zu naiv?

AVM ist eines von vier Unternehmen, gegen die Huawei derzeit in Deutschland wegen Patentverletzung gerichtlich vorgeht, wie die WirtschaftsWoche von Huawei erfuhr. Der chinesische Kommunikationskonzern verklagt den Autohersteller Stellantis, der unter anderem Fiat, Opel und Citroën herstellt, in Mannheim und in München. Im Zentrum dieser beiden Prozesse stehen Mobilfunkpatente, die in Autos serienmäßig den Internetzugang sicherstellen. Den AVM-Konkurrenten Netgear verklagt Huawei wegen der Verletzung von zwei WLAN-Patenten vor dem Landgericht Düsseldorf. Um vier nicht lizensierte Patente in Echo-Lautsprechern und Kindle-Lesegeräten geht es parallel in München, Düsseldorf und Mannheim gegen den US-Konzern Amazon.