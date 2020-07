Pendeln Diese Firmen tun besonders viel für Fahrradpendler

Mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren bedeutet häufig, verschwitzt anzukommen. Beim Technologiekonzern Bosch können die Fahrradpendler daher den Schweiß unter der Dusche runter waschen und ihre verschwitzten Klamotten in der Umkleide gegen Hemd und Hose tauschen. Muss eine Bremse nachgezogen werden oder ist ein Reifen platt, gibt es an den Fahrradständern eine Reparaturstation. Autopendler, die aufs Rad umsteigen wollen, oder neue Mitarbeiter, die sich noch nicht gut in der Stadt auskennen, finden im Intranet von Kollegen empfohlene Strecken. Wer lieber auf eine weniger digitale Variante setzt, kann gemeinsam mit einem bereits radfahrenden Kollegen als Fahrrad-Buddy zur Arbeit fahren. Besitzt ein Mitarbeiter noch kein Fahrrad, kann er sich ein Dienstrad leasen – Bosch übernimmt dabei die erste Leasingrate. Offenbar ein reizvolles Angebot: Mindestens 15.000 Boschler haben bereits zugeschlagen. Die Bereitschaft könnte auch deshalb so groß sein, da Bosch selbst Akkus für E-Bikes herstellt. Damit die guten Vorsätze nicht in der dunklen Jahreszeit bei Regen, Wind und Schnee verpuffen, informiert der Technologiekonzern darüber, was dann zu beachten ist, welche Kleidung sich anbietet und worauf Radler achten müssen, damit der Weg nicht zur Rutschpartie wird.