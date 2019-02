Personio „Wir wollen das nächste SAP für Personaler werden“

Würden Sie sagen, es ist ein Erfolgsrezept, dass Gründer sich einen nicht digitalisierten Bereich suchen und diesen digitalisieren?

In vielen Fällen ja. Jedes Unternehmen profitiert von höherer Effizienz, den Digitalisierung in der Regel mit sich bringt.



Sie sind ein schnell wachsendes Start-up. Wollen Sie Personio verkaufen?

Aus meiner Sicht streben zu viele europäische Start-ups einen frühen Verkauf an. Neben SAP gibt es kaum Softwareunternehmen in Europa, die wirklich groß geworden sind. Wir wollen Personio nicht möglichst schnell verkaufen, sondern ein langfristig eigenständiges Unternehmen aufbauen, das sich als führender Anbieter für Software im Bereich Personal etabliert. Erreichen wir das, wäre ein Börsengang ein sinnvoller Schritt. Das ist aber noch ein paar Jahre entfernt und wir fokussieren uns erstmal darauf, möglichst viele Personalabteilungen zu digitalisieren.