Philosoph Wilhelm Schmidt „Das hat mit Schenken nicht mehr viel zu tun – das ist Kalkulation“

WirtschaftsWoche: Warum gibt es Weihnachtsgeschenke?

Wilhelm Schmid: Weil es Beziehungen zwischen den Menschen gibt. Wenn ein Mensch keine Geschenke bekommen würde – keine materiellen und auch keine Liebe und Freundschaft – kann er nicht leben. Geschenke sind einfach zum Leben zwingend notwendig. Zwar kann es diese auch an jedem beliebigen anderen Tag geben, aber es hat sich die Tradition an Weihnachten entwickelt. So wie auch Weihnachten selbst ja einen Gedanken aufnimmt, der viel älter als das Christentum ist.