Das lässt sich in Deutschland, wo jeder Blockbuster selbstverständlich synchronisiert wird, dadurch nachahmen, dass man auf Youtube Filme in der gewünschten Sprache anschaut. Wer seinem Nachwuchs also gutes tun will, lässt sie die Nachhilfestunde in englischer Aussprache durchgehen, die beim Konsum von internationalen Filmen entsteht. Ein Vorteil, den der 1927 geborene Hans-Dietrich Genscher nicht hatte, als er sich im Amt des Außenministers der englischen Sprache bemächtigte.