Was die neuen Minister in der freien Wirtschaft wären

Qualifikation

„Vom politischen Werdegang her passt das Ministeramt gut zu Jens Spahn“, findet Heiner Fischer. Spahn hat Bankkaufmann gelernt, war in einer Immobilienbank tätig und studierte dann Politikwissenschaften. Allerdings ist er seit 2005 mit dem Thema Gesundheit im Bundestag betraut und sitzt im Gesundheitsausschuss. „Da ist schon eine relativ lange Erfahrung da“, urteilt Fischer. Insgesamt stellt er eine durchaus hohe Überschneidung zwischen Spahns Qualifikationen und seinem Ministeramt fest.

Führungsqualitäten

Führungserfahrung hat der 37-Jährige allerdings kaum. Als parlamentarischer Staatssekretär von Finanzminister Wolfgang Schäuble hatte er in der vergangenen Legislaturperiode zwar einen wichtigen Posten, aber keine Führungsaufgabe. Fischer meint, es sei im Moment schwer einzuschätzen, ob Spahn als Ressortchef eines der größten Ministerien mit einem großen Budget zur Führungspersönlichkeit reift. „In Punkto Durchsetzungsfähigkeit muss man also sehen, wie er sich entwickelt. Er ist ja noch jung.“

Jobchancen in der freien Wirtschaft

„Für Spahn käme ein Posten in der Pharmaindustrie infrage, als Lobbyist zum Beispiel“, findet Heiner Fischer. „Ansonsten könnte er bei einem der privaten Krankenhauskonzerne oder bei einer Krankenkasse arbeiten.“