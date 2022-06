Powernapping Schlafen im Büro? Was die Japaner anders machen

Viele Unternehmen erlauben dann auch das Nickerchen direkt am Arbeitsplatz. Beim App-Entwickler Gaiax zum Beispiel können die Angestellten in einem separaten Ruhezimmer mit Matratzen auf dem Boden ihre Augen schließen. Beim Internetkonzern GMO steht ein Raum voller Sofas für Powernapping bereit. In der Zentrale des Getränkekonzerns Dydo in Osaka zelebrieren die Mitarbeiter nach dem Mittagessen ein „Koffein-Schläfchen“ mit dem hauseigenen Dosenkaffee. Die Großstadt Fukuoka verteilte Tausende kostenloser Decken mit der Aufschrift „Jetzt aufladen“ an Unternehmen, die ihren Mitarbeitern einen Mittagsschlaf gönnen wollen. Die Hilfe beim Einschlafen wird auch als Dienstleistung angeboten. In den Salons der Kette Raffine zum Beispiel lassen sich die Kunden auf atmungsaktiven Matratzen in den Schlaf kneten. Beim „Sommer-Tiefschlaf-Plan“ kosten die ersten 20 Minuten umgerechnet 16 Euro. Das Studio Recovery O4 im Einkaufsviertel Ginza in Tokio erzeugt durch blaues Licht und Nanonebel eine ähnlich entspannende Atmosphäre wie beim Waldspaziergang. Die Kunden entspannen sich in speziellen Liegesesseln.