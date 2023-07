Prozentrechner Gewinne, Verluste, Rabatte und Co. schnell und online berechnen

Wenn Sie in einer Studie die Gesamtzahl der Teilnehmer wissen möchten, fragen Sie nach dem Grundwert. Der Grundwert entspricht immer 100 Prozent, da nach der Gesamtanzahl gefragt wird. Nehmen wir als fiktives Beispiel an, dass 10,5 Millionen Bitcoin 50 Prozent aller Coins der Cyber-Währung ausmachen. In diesem Fall beträgt der Grundwert 21 Millionen. Die Formel zur Berechnung des Grundwerts lautet: