Psychischer Stress Wie Sie in der Krise Ihre Kräfte aktivieren

„Biologisch-medizinisch gesehen ist es kein Unterschied, ob wir Dauerstress im Job erleben und ins Burn-out schlittern – oder ob uns die Corona-Phase in die seelische Erschöpfung treibt“, betont die Biologin und Resilienz-Trainerin Carola Kleinschmidt. „Denn Stress killt die Kreativität – und ohne Kreativität gibt es keine Lösungen für neue Situationen.“ Entscheidend sei immer, die gefühlte Ohnmacht zu überwinden und wieder handeln zu können. Die Erfahrung, eben doch etwas bewirken zu können, senke den Stresspegel und hole einen aus der Abwärtsspirale von Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit heraus. „Wenn wir im Stress sind, verfallen wir entweder in Aktionismus oder in Schockstarre“, so Kleinschmidt. „Während es gut ist, vor einem Auto davonzuspringen oder sich vor einem Verbrecher zu verstecken, ist es bei lang anhaltenden Gefahrensituationen kontraproduktiv, den Ur-Reflexen zu folgen. Das sehen wir jetzt in der Corona-Krise an Panikkäufen und auch immer noch an manchen Gefahren-Leugnern.“ Um besonnen handeln zu können, müsse man den Stress senken und Resilienz entwickeln.