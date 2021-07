Ranking 2021 Das sind die 15 größten Städte Deutschlands

von Adriana Knupp 28. Juli 2021

In Deutschland gelten Städte ab einer Einwohnerzahl von 100.000 als Großstädte. Laut Definition gibt es somit circa 81 Großstädte in Deutschland. Mit Köln, Hamburg, München und Berlin gibt es zudem vier Millionen-Metropolen in Deutschland. Gemessen an der Einwohnerzahl sind dies die 15 größten Städte Deutschlands.