Ranking 2021 Das sind die bestbezahlten Sportler der Welt

Tom Brady, der beste Quarterback aller Zeiten, schafft es in diesem Jahr auf Platz neun der bestbezahlten Athleten weltweit. Im letzten Jahr belegte Brady noch Platz 21 im „Forbes“-Ranking. Dank seines Wechsels zu den Tampa Bay Buccaneers im letzten Jahr, mit denen er bereits in seiner ersten Saison dort den Super-Bowl-Titel holte, verdiente Tom Brady in den letzten zwölf Monaten 45 Millionen US-Dollar. Neben seiner eigenen Marke TB12 kommen zahlreiche Werbedeals mit Partnern wie Under Armour, IWC Schaffhausen und T-Mobile hinzu, welche ihm zusätzlich 31 Millionen Dollar in die Kasse spülen. Tom Bradys Einkommen im letzten Jahr beläuft sich somit auf etwa 76 Millionen US-Dollar. Im Alter von 43 Jahren lässt Brady somit das bisher lukrativste Jahr seiner Karriere hinter sich.