Ranking 2021 Die größten Bundesländer Deutschlands nach Fläche

Das kleinste Bundesland Deutschlands ist Bremen mit einer Fläche von 420 Quadratkilometern. Bremen zählt in Deutschland zu den Stadtstaaten, die anders als der Flächenstaat nur das Gebiet der Stadt umfassen. Bundesländer wie NRW oder Bayern werden zu den Flächenländern gezählt. Die Stadt Bremen ist dazu mit 566.573 Einwohnern die elftgrößte Stadt in Deutschland. Das Land Bremen ist mit dieser Zahl gleichzeitig auch das kleinste Bundesland gemessen an den Einwohnern.