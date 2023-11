Ranking 2023 Das sind die erfolgreichsten Netflix-Serien

Auch die aktuellste Staffel der beliebten Sci-Fi-Serie mit Horrorelementen und zahlreichen Hommagen an das Kino und die Popkultur der 1980er, sorgte im Netz für Furore. So katapultierte die Serie das im Soundtrack enthaltene Lied „Running Up That Hill“, von Kate Bush aus dem Jahre 1985, kurzerhand per TikTok und Co. zurück in die Charts. Auch in der vierten Auflage der Erfolgsserie begeisterten Elfi, Mike, Will, Dustin & Lucas ein Millionenpublikum. Im Juli 2022 wurden dabei gigantische 1,35 Milliarden Stunden gestreamt.