Ranking 2023 Das sind die reichsten Sportler aller Zeiten

Der Golfer Tiger Woods verdiente in seiner Karriere ganze 1,7 Milliarden US-Dollar. Geboren als Eldrick Tont Woods gehört er zu den erfolgreichsten Golfern der Sportgeschichte. Schon mit zwei Jahren galt er als „Golf-Wunderkind“ und beeindruckte in einer Fernsehshow. Die bekannte PGA-Tour hat er bisher ganze 82-mal gewonnen und liegt damit auf der Bestenliste hinter Sam Snead auf Rang 2. In seiner Profisportlerkarriere erzielte Woods zwanzigmal einen Hole in One und konnte 15 Siege bei Major-Turnieren einholen. Auch durch Werbung verdient er einiges: Woods wird gesponsert von TaylorMade, Bridgestone and Monster Energy. Woods Ehe scheiterte 2010, nachdem er sich öffentlich zu außerehelichen Beziehungen und einer Sexsucht bekannt hatte. Seine Karriere litt ebenfalls darunter, weil viele Sponsoren ihre Unterstützung beendeten.