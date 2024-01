Platz 10: Shaquille O'Neal

O'Neal verzeichnete während und nach seiner sportlichen Laufbahn Einnahmen von insgesamt 735 Millionen US-Dollar. Der heute 51-Jährige spielte von 1992 bis 2011 in der NBA und wird dort als einer der herausragendsten Spieler in der Geschichte der Liga angesehen. Mit vier Meisterschaften und beeindruckenden 15 All-Star-Teilnahmen hat er sich einen festen Platz im Basketballolymp erobert. Im Jahr 2016 wurde er in die renommierte Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen.

Bild: AP