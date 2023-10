Ranking 2023 Das sind die zehn größten Städte der Welt nach Einwohnerzahl

Mit 19,1 Millionen Menschen schafft es die japanische Stadt Osaka auf den zehnten Platz des Rankings. Die Stadt ist vor allem durch einen der bedeutendsten Häfen in ganz Asien bekannt und gilt gleichzeitig als Handelszentrum Japans. So sitzen in der Metropole beispielsweise der Videospielentwickler Capcom oder der Computerentwickler Nexon. Auch zieht es jährlich etwa sieben Millionen Besucher in die Stadt, die aufgrund der kulinarischen Vielfalt auch als „Küche Japans“ bezeichnet wird.