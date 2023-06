Ranking 2023 Das sind die zehn reichsten Familien der Welt

Die Brüder Alain und Gerard Wertheimer ernten heute die Früchte dessen, was ihr Großvater und die Designerin Coco Chanel in den frühen 1920er-Jahren gesät haben. Sie sind stolze Besitzer der legendären Luxusmodemarke Chanel, die zeitlose Klassiker wie das „kleine Schwarze“ und das Parfum Chanel No. 5 hervorgebracht hat. Mit einem Umsatz von über 17 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr sowie Besitztümern wie Rennpferden und Weinbergen verfügt die Familie über ein beträchtliches Vermögen von ungefähr 79 Milliarden Dollar.