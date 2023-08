Ranking 2023 Das sind die zehn teuersten Substanzen der Welt

Crystal Meth regt das zentrale Nervensystem an. Die Substanz zählt zur Amphetamin-Familie und entfaltet eine kräftige anregende Wirkung auf den Organismus. In der Regel erscheint Crystal Meth in Form von kristallinen Pulvern oder klaren Kristallen, was den Namen „Crystal“ Meth erklärt. Die Substanz bewirkt eine gesteigerte Ausschüttung von Neurotransmittern wie Dopamin, Noradrenalin und Serotonin im Gehirn. Dies kann zu gesteigerter Vitalität, erhöhter Wachsamkeit, gestärktem Selbstvertrauen und vermindertem Appetit führen. Häufig gehen diese Effekte mit einem stark ausgeprägten Gefühl der Euphorie einher, was das hohe Suchtpotenzial von Crystal Meth verdeutlicht. Mit der Verwendung von Crystal Meth sind daher oft gravierende gesundheitliche Gefahren und Begleiterscheinungen verbunden.