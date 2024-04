Ranking Das sind die reichsten Stars 2024

Platz 5: Jay-Z (USA) mit 2,5 Milliarden US-Dollar

Jay-Z, mit bürgerlichem Namen Shawn Corey Carter, ist ein US-amerikanischer Rapper, Produzent und Unternehmer. Der erste Milliardär des Hip-Hops verkaufte im Jahr 2021 einen 50-prozentigen Anteil an seiner Champagnermarke Armand de Brignac an den Luxusgüterkonzern LVMH für mindestens 300 Millionen US-Dollar und im Jahr 2023 einen Mehrheitsanteil an seiner Cognac-Marke D'Usse für angeblich 750 Millionen US-Dollar an Bacardi. Außerdem besitzt der 54-Jährige Beteiligungen an Uber und Block.

Bild: REUTERS