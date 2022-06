Ranking Das sind die zehn teuersten Autos der Welt 2022

Der Bugatti Centodieci ist das neueste Modell des Sportwagenherstellers Bugatti und soll mit seiner Form an den Bugatti EB 110 erinnern, der in den 90er Jahren gebaut wurde. Zehn Exemplare sollen im französischen Molsheim gefertigt und ab 2021 ausgeliefert werden. Mit einem Kaufpreis von etwa 9,5 Millionen Euro ist der Centodieci fast doppelt so teuer wie die ebenfalls streng limitierte Serie des Divo und hat mit 1600 PS nochmal 100 PS mehr als die Basisversion Bugatti Chiron. Der Preis: ab ca. 2,8 Millionen Euro.