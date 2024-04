Platz 4: Matt Damon und Ryan Gosling

Den vierten Platz teilen sich Matt Damon (Bild) und Ryan Gosling mit einem Einkommen von 43 Millionen Dollar im Jahr 2023.





Ryan Gosling ist ein kanadischer Schauspieler und Musiker, der für seine vielseitigen Rollen bekannt ist. Geboren am 12. November 1980 in London, Ontario, begann er seine Schauspielkarriere in den 1990er Jahren im Fernsehen, bevor er in Filmen wie „The Notebook", „La La Land“, „Blade Runner 2049“ und „Barbie“ große Anerkennung erlangte. Gosling hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter Golden Globe Awards und Oscarnominierungen.

Matt Damon begann seine Karriere in den 1990er Jahren und erlangte schnell Anerkennung für seine Rollen in Filmen wie „Good Will Hunting“, für den er zusammen mit Ben Affleck den Oscar für das beste Originaldrehbuch gewann. Seitdem hat er in einer Vielzahl von Genres gespielt, darunter Action, Drama, Komödie und Thriller.

Bild: REUTERS